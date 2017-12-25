Генич признан лучшим комментатором России в 2017 году

На сайте "НТВ-Плюс" завершилось голосование за лучшего футбольного комментатора 2017 года.

Первое место занял Константин Генич, который набрал 409 очков. Вторым стал Александр Елагин (343 очка), третьим – Роман Гутцайт (242 очка).

Далее места распределись так:

4. Денис Казанский - 218

5. Юрий Розанов - 209

6. Станислав Минин - 125

7. Кирилл Дементьев - 113

8. Роман Нагучев - 105

9. Александр Шмурнов - 92

10. Сергей Кривохарченко - 75

11. Михаил Мельников - 72

12. Владислав Батурин - 61

13. Нобель Арустамян - 58

14. Василий Уткин - 52

15. Геннадий Орлов - 43

16. Владимир Стогниенко - 35

17. Александр Неценко - 32

18. Роман Трушечкин - 24

19. Михаил Поленов - 22

20. Дмитрий Шнякин - 18

21. Олег Пирожков - 13

22. Федор Погорелов - 12

23. Георгий Черданцев - 11

24. Адам Ахмадов - 10

24. Алексей Андронов - 10

26. Эльвин Керимов - 9

26. Павел Занозин - 9

28. Семен Зигаев - 6

29. Павел Богданов - 4

30. Игорь Кытманов - 3

31. Евгений Савин - 1

31. Тимур Журавель - 1

31. Дмитрий Жичкин - 1

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