Генич прокомментировал назначение Карпина в сборную России
Фото: инстаграм Генича
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост тренера сборной России.
"Карпин прекрасно понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться, все-таки это капитан сборной и человек, который немало пользы принес команде.
Кардинальных изменений в сборной ждать не стоит, Карпин станет опираться на тот костяк, который был собран при Черчесове. Единственное, в зависимости от соперника и ситуации будет предлагаться тактика и нюансы", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
Читайте также: Стала известна зарплата Карпина в сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Канчельскис о Карпине в сборной России: "Будет точно лучше, чем при Черчесове"
-
"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы
-
ПСЖ контактировал с агентом Кулибали
-
Генич прокомментировал назначение Карпина в сборную России
-
Фанаты ПСЖ выступили против трансфера Погба
-
Шишкин: "Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную"
-
"Бавария" представила новую домашнюю форму
-
Погба отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте
-
"Ахмат" арендовал хавбека "Динамо"
-
Кавазашвили: "Карпин унизит Дзюбу, если не вызовет его в сборную"
-
Джеррард высказался о возможной работе в "Эвертоне"
-
"Ювентус" может арендовать Гризманна в случае ухода Роналду
-
Глушаков отреагировал на назначение Карпина в сборную России
-
В ПСЖ уверены, что купят Погба за 50 миллионов евро
-
18-летний нападающий "Динамо" отправится на просмотр в "Сиену"
-
Бэйл, Варан, Кроос и Модрич вернулись в расположение "Реала"
-
Главные новости дня: 23 июля
-
Бэйл спокойно относится к своему положению в "Реале"
-
1
"Боруссия" подписала Дониэлла Малена
-
1
Пьянич может перейти в "Ювентус"