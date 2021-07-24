Генич прокомментировал назначение Карпина в сборную России

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Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост тренера сборной России.

"Карпин прекрасно понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться, все-таки это капитан сборной и человек, который немало пользы принес команде.

Кардинальных изменений в сборной ждать не стоит, Карпин станет опираться на тот костяк, который был собран при Черчесове. Единственное, в зависимости от соперника и ситуации будет предлагаться тактика и нюансы", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

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