Генич прокомментировал работу на матче чемпионата Беларуси
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о работе на матче премьер-лиги Беларуси "Ислочь" - "Неман" (1:0).
"Это было незабываемо! Спасибо "Ислочи" и "Неману", - сказал Генич.
Напомним, что Беларусь - единственная европейская страна, которая не приостановила национальные турниры из-за коронавируса.
Ранее "Матч ТВ" обзавелся правами на трансляцию чемпионатов Беларуси и Австралии.
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