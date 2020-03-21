Генич прокомментировал работу на матче чемпионата Беларуси

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Генич прокомментировал работу на матче чемпионата Беларуси

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о работе на матче премьер-лиги Беларуси "Ислочь" - "Неман" (1:0).

"Это было незабываемо! Спасибо "Ислочи" и "Неману", - сказал Генич.

Напомним, что Беларусь - единственная европейская страна, которая не приостановила национальные турниры из-за коронавируса.

Ранее "Матч ТВ" обзавелся правами на трансляцию чемпионатов Беларуси и Австралии.

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