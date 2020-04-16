Генич прокомментировал слова Соловьева, который намекнул на его любовную связь с Уткиным
Комментатор Константин Генич прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева, который ранее заявил о его дружбе с журналистом Василием Уткиным.
"Да и хрен с ним. Я хоть любить способен, в отличие от него", - написал Генич в Twitter.
Ранее Соловьев заявил следующее: "Любовь к Геничу — больше не считается болезнью. Может, это просто мужская дружба", намекнув на фотографию, на которой Уткин целуется с Геничем.
Не пропустите: Соловьев рассказал, почему он не стал бы бить Уткина при встрече. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 апреля
-
Коутиньо удивил фанатов трюком на табуретке
-
Блаттер рассказал, кто может стать хозяином ЧМ-2022, если турнир заберут у Катара
-
Генич прокомментировал слова Соловьева, который намекнул на его любовную связь с Уткиным
-
1
Парень мамы Неймара оказался бисексуалом
-
Бывший форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом
-
1
Соловьев рассказал, почему он не стал бы бить Уткина при встрече
-
Оздоев рассказал, почему он не танцевал свадебный танец с женой
-
"Это клоунада". Экс-форвард сборной России прокомментировал скандал с полицией в Киеве
-
Девушка Роналду восхитила фанатов интимным фото
-
"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны" и "Ливерпуля"
-
Акинфеев потренировался во дворе под музыку из легендарного фильма
-
1
"Милан" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Барселоны"
-
1
Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва
-
"Манчестер Сити" может купить французского таланта
-
Форвард "Спартака" Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке России
-
3
Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия
-
1
Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018
-
Широков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016
-
Дзюба рассказал о драке в сборной России на Евро-2016
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20