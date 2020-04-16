Генич прокомментировал слова Соловьева, который намекнул на его любовную связь с Уткиным

Комментатор Константин Генич прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева, который ранее заявил о его дружбе с журналистом Василием Уткиным.

"Да и хрен с ним. Я хоть любить способен, в отличие от него", - написал Генич в Twitter.

Ранее Соловьев заявил следующее: "Любовь к Геничу — больше не считается болезнью. Может, это просто мужская дружба", намекнув на фотографию, на которой Уткин целуется с Геничем.

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