Генич прокомментировал увольнение Семина из "Локомотива"

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Генич прокомментировал увольнение Семина из "Локомотива"

Известный комментатор Константин Генич высказался по поводу решения руководства "Локомотива" не продлевать контракт с Юрием Семиным.

Напомним, вчера, 14 мая, стало известно, что с 1 июня новым главным тренером "железнодорожников" станет Марко Николич.

"Я не вижу ничего страшного в истории с расставанием с Юрием Павловичем. Это не отставка, а непродление контракта. Клуб был вправе принимать такое решение.

Другой вопрос, что "Локомотив" мог повести себя гораздо более солидно по отношению к Семину, и с другим настроением, с другими почестями оповестить Юрия Павловича о том, что контракт не будет продлен. Хотя мне кажется, что Юрий Семин сам чуть-чуть пересидел в "Локомотиве". Потому что представляете, как красиво было бы уйти после чемпионского сезона? Хотя магия Лиги чемпионов манила", - передает слова Генича "РБ-Спорт".

21 июня возобновится чемпионат России, который "Локомотив" начнет на 2 строчке в турнирной таблице.

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