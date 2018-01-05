Генич раскритиковал "Матч ТВ"

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Генич раскритиковал "Матч ТВ"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в своём твиттере подверг критике политику телеканала.

"Новости телевидения! Как "не надо работать". Ла Лига возвращается на Матч ТВ. я этому безумно рад! Показываем 4 матча! Два из них завтра! Севильское дерби! Красота. А меня ставят на Италию. Вот что в голове у людей, которые занимаются расписанием? Нет слов, одни эмоции" - написал Генич.

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