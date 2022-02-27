Генич сделал прогноз о будущем Бакаева в "Спартаке"

Фото: инстаграм Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Комментатор Константин Генич прокомментировал решение главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли не выпускать на поле полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

"Как я понимаю, решение по Бакаеву принято. Скорее всего, высшим руководством. Если клуб не делает игроку предложение по продлению контракта за четыре месяца до его истечения – то, скорее всего, Ваноли уже сказали, что на этого футболиста рассчитывать не стоит", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Спартак" не готов выполнить финансовые требования 25-летнего Бакаева по новому контракту. Таким образом, летом футболист может перейти в другой клуб бесплатно.

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