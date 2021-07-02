Генич высказался о Черчесове
Фото: инстаграм Генича/Автор неизвестен
Российский комментатор телеканалов "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал слова главного тренера сборной России после вылета с Евро-2020.
"Если бы не чертов мяч, то мы на Евро могли бы добиться большего, но футбол – игра с мячом. А спринты, больше всех пробежали, боролись – замечательно, но у нас четвертое место в группе.
Никакой ясности я из эфира Черчесова не услышал, можно было все объяснить гораздо более четко и короче и более категорично отвечать на вопросы. В первый час вообще было непонятно, на какой вопрос отвечает Станислав Саламович.
Будущее Жиркова, Кудряшова и Дзюбы в сборной под вопросом? Ясно почему, и по возрасту, и по влиянию на игру. Он сказал, что Артем сам примет решение, но я думаю, что Дзюба еще появится на поле, чтобы "отмазаться" и стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
По Жиркову – пора бы уже остановиться, вся страна говорит: "Юра, остановись". Кудряшов? Возможно, он сам понимает, что свое в сборной он отыграл. У нас еще есть "золотой актив – Федор Чалов, может быть, найдут в ЦСКА тропинки к тому, чтобы он вновь забивал", – сказал Генич.
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