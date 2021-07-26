Генич высказался о срыве назначения Кунца в сборную России

Фото: инстаграм Генича

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, почему тренером сборной России не стал немец Штефан Кунц.

"В среду-четверг должен был быть назначен Штефан Кунц, тренер молодежной сборной Германии. И, видимо, что-то там сорвалось, не получилось, и в пятницу срочно...

Я знаю, из своих источников. Они заслуживают доверия. А в пятницу, когда уже была понятна ситуация, что с Кунцем не договорились, необходимо было срочно искать тренера. И Нобель Арустамян, который находился в Ростове, сказал, что где-то в 6 часов вечера, за два часа до матча, пошли эти разговоры", - заявил Генич.

Напомним, что тренером сборной России стал Валерий Карпин.

Читайте также: Семак отреагировал на назначение Карпина в сборную России. | http://soccernews.ru