Генич высказался о срыве назначения Кунца в сборную России

Теги россияштефан кунц

Генич высказался о срыве назначения Кунца в сборную России Фото: инстаграм Генича

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, почему тренером сборной России не стал немец Штефан Кунц.

"В среду-четверг должен был быть назначен Штефан Кунц, тренер молодежной сборной Германии. И, видимо, что-то там сорвалось, не получилось, и в пятницу срочно...

Я знаю, из своих источников. Они заслуживают доверия. А в пятницу, когда уже была понятна ситуация, что с Кунцем не договорились, необходимо было срочно искать тренера. И Нобель Арустамян, который находился в Ростове, сказал, что где-то в 6 часов вечера, за два часа до матча, пошли эти разговоры", - заявил Генич.

Напомним, что тренером сборной России стал Валерий Карпин.

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