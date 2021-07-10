Генич высказался о том, что большинство игроков сборной России не попрощались публично с Черчесовым

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Известный телекомментатор Константин Генич считает, что давление общественности стало причиной нежелания большинства футболистов сборной России публично прощаться с экс-тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

"Меня это, честно говоря, удивляет. Я даже в одной из соцсетей написал, почему игроки не благодарят. Кто-то поддержал, а кто-то считает, что это показуха. Я удивлён, почему игроки молчат. Они достаточно активны, когда всё хорошо. Они сейчас на сборах - ну и что? Им телефон отключили?

Вспомните, когда уходил Массимо Каррера из "Спартака", весь состав поблагодарил его за работу. Здесь национальная сборная, они пять лет вместе, разные игроки были, они могли бы публично поблагодарить тренера. Кто-то, может, отправил ему сообщение, но, учитывая сейчас раздражённость болельщика, могли бы это сделать публично.

Почему не пишут? Да боятся! Игроки настолько задавлены, настолько задушены сейчас. Кем? Общественностью, болельщиками. Они боятся написать. Я уверен, что многие позвонили ему, отправили сообщение. Сейчас у каждого телефон под рукой. Ты что-то написал, и сразу идёт реакция", - сказал Генич.

Напомним, что РФС объявил об отставке Черчесова в четверг. За два дня только четыре игрока в инстаграме поблагодарили тренера за совместную работу - это Денис Черышев, Артём Дзюба, Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов.

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