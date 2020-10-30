Генич высмеял "Спартак" из-за жалобы на шутки про Тедеско

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о реакции "Спартака" на шутку Дениса Казанского о главном тренере Доменико Тедеско.

"Первое место прилично давит на "Спартак". Направить жалобу из-за ШУТКИ! Футбольный мир сошел с ума", - написал Генич в твиттере.

Ранее стало известно, что комментаторы извинились перед тренером.

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