Генич ярко высказался о финансовых проблемах "Краснодара"
Известный комментатор Константин Генич выразил мнение, что "Краснодар" может прекратить существование по окончании сезона.
"Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего "Краснодара"… Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал). Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это все обеспечивать и содержать? Неужели все?" – написал Генич в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее "Краснодар" покинули все легионеры. Российские футболисты при этом согласились на понижение зарплаты.
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