"Генк" досрочно стал чемпионом Бельгии

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"Генк" досрочно стал чемпионом Бельгии

"Генк" благодаря ничьей в гостевом матче с "Андерлехтом" выиграл чемпионат Бельгии.

"Магистры" стали недосягаемыми для "Брюгге" и досрочно взяли золотые медали.

Для "Генка" этот титул стал четвёртым в истории и первым с 2011 года.

Стоит отметить, что в составе новоиспечённого чемпиона играет украинец Руслан Малиновский, которым интересуется московский "Спартак".

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