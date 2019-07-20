"Генк" разгромил "Мехелен" в матче за Суперкубок Бельгии
В матче за Суперкубок Бельгии "Генк" разгромил "Мехелен".
"Генк" - "Мехелен" 3:0
Голы: Деваст, 14 - 1:0, Деваст, 60 - 2:0, Ванзейр, 83 - 3:0
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Генк" выиграл чемпионат, а "Мехелен" - стал обладателем кубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|10
|52
|2
|Клуб Брюгге
|10
|50
|3
|Стандард Льеж
|10
|40
|4
|Антверпен
|10
|39
|5
|Гент
|10
|35
|6
|Андерлехт
|10
|32