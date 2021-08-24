"Генк" усилился форвардом "Челси"
Фото: твиттер "Генка"/Автор неизвестен
Нападающий лондонского "Челси" Ике Угбо перешел в "Генк", сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.
Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Угбо подписал с "Генком" контракт до лета 2025 года и будет выступать за клуб под 21-м номером.
22-летний Угбо выступал за "Челси" с 2016 года, но не провел за основную команду ни одного матча. В прошлом сезоне форвард играл на правах аренды за бельгийский "Серкль Брюгге" и забил 17 голов в 34 матчах.
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