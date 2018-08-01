"Генк" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Теги генкфола эш

"Генк" вышел в третий квалификационный раунд Лиги ЕвропыВ ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы бельгийский "Генк" снова разгромил люксембургскую "Фолу".

"Фола" - "Генк" - 1:4

Голы: Жегрова, 13 - 0:1, Хейнен, 16 - 0:2, Гано, 59 - 0:3, Бенси, 61 - 1:3, Жегрова, 63 - 1:4.

Напомним, в параллельном матче БАТЭ обыграл ХИК и вышел в четвертый квалификационный раунд ЛЧ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов