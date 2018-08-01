"Генк" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы бельгийский "Генк" снова разгромил люксембургскую "Фолу".
"Фола" - "Генк" - 1:4
Голы: Жегрова, 13 - 0:1, Хейнен, 16 - 0:2, Гано, 59 - 0:3, Бенси, 61 - 1:3, Жегрова, 63 - 1:4.
Напомним, в параллельном матче БАТЭ обыграл ХИК и вышел в четвертый квалификационный раунд ЛЧ. | soccernews.ru
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