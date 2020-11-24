Геннадий Орлов дал совет Заболотному
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, с кого нужно брать пример форварду "Сочи" Антону Заболотному.
"Надо спросить у Заболотного, сказал ли ему кто-то из тренеров, что он должен быть хитрым. Помните, как Аршавин украл мяч у вратаря "Локомотива"? Андрей смекнул, всё понял. А Заболотный... Когда никто тебе не мешает, нужно бить так, чтобы мяч влетел в ворота. Он в этом сезоне один забил и закончился. Я вспомнил, как учительница говорила: "Девочки, никогда не забывайте, что есть такие, которые губы красят, а шею вымыть забыли". Заболотный хочет показать нечто такое, чтобы не уступить Роналду, а основная его работа - ну забей ты 10-20 мячей, мы будем тебе благодарны.
А кто у нас сейчас лучший бомбардир? Нобоа с семью мячами, полузащитник! А где все эти форварды, которые получают немыслимые деньги за свою работу? Кем они работают? Я бы только одного нападающего выделил - спартаковца Ларссона, который очень похож на своего отца. Думаю, отец его научил. Он умеет забить ударом разной силы - и подрезкой в ближний угол, и как-то иначе. Надо у него учиться. Форвард должен забивать из любых ситуаций - это главное", - сказал Орлов.
В текущем сезоне 29-летний Заболотный забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 15 играх в составе "Сочи". 23-летний Ларссон провёл за "Спартак" те же 15 матчей, но отличился 6 голами и 4 результативными передачами.
Не пропустите: Орлов: "Заболотному не хватает футбольного мозга". | http://soccernews.ru
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