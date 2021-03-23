Геннадий Орлов: "Кокорин загубил карьеру"

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Изветный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин выбрал не правильный вектор развития карьеры.

"Кокорин не подошел "Спартаку". Тренер его не понял, игроки тоже. Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали огромную зарплату.

Я уже говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо переходить в "Сочи". Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России.

Сейчас Кокорин переживает момент унижения. Ему 30 лет, его только недавно купили. А владелец "Фиорентины" в гневе: "Кого вы купили? Да что это?".

Теперь у него начались проблемы с травмами. Несколько последних лет он плохо тренировался. Он в белгородской тюряге сидел. Где он там мог тренироваться?

Он загубил свой талант. Ему 30 лет. Что он может? Я оптимист и хотел бы сказать, что есть надежда. Но какая надежда? Он не может пробиться в основу "Фиорентины", команда, которая идет на 14-м месте в Италии", – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".