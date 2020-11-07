Геннадий Орлов: "Краснодар" играет как зайчики"
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов в преддверии встречи с "Зенитом" поделился впечатлениями от игры "Краснодара" в матче Лиги Чемпионов против "Севильи".
"Краснодар" словно дети: ведут 2:0, а играют как зайчики. Да они должны быть хищниками, волками! Счёт в вашу пользу - так бейтесь, боритесь за каждый мяч: пот, кровь, искры! Футбол - спорт мужественных людей. А вы...
Матч "Зенит" - "Краснодар"? "Краснодар" пока совсем плох - в чемпионате России в гостях они выиграли только в первом туре, в Уфе. На мой взгляд, главная проблема "Краснодара" - тренер. Игра у южан абсолютно не выстроена, каждый играет сам по себе. Да, у них много травмированных, но те, кто есть, осмысленного футбола не показывают. Тем не менее в Санкт-Петербурге "Краснодар" будет биться. Этот матч - вывеска, игра команд, представляющих Россию в Лиге Чемпионов. "Краснодар", уступивший в Севилье - раненый зверь, который, как известно, опасен вдвойне", - сказал Орлов.
"Краснодар" потерпел поражение от "Севильи" со счётом 2:3, ведя по ходу матча в два гола и играя весь второй тайм в большинстве.
"Зенит" примет "быков" в воскресенье в 19:00 по московскому времени.
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