Геннадий Орлов назвал двух легенд "Зенита", которых он хочет видеть тренерами вместо Семака
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о возможных переменах на тренерском мостике "Зенита".
"У "Зенита" очень тяжёлый период, и надо делать новую команду. Неплохие игроки? А они на футбольном поле ничего не делают, нет идеи игры. Наш замах на Лигу Чемпионов совсем не сработал. Выяснилось, что мы к ней не готовы. Конечно, первый вопрос - к тренеру, потом - к руководству. Я сам ратовал за то, чтобы Семак пришёл в "Зенит". И два титула, которые он выиграл, - это очень хорошо. Но он же тоже должен расти. Увольнять или не увольнять - это должен решить клуб. В первую очередь надо понять Семака - что он хочет, что может. Тренер должен убедить руководство, что есть перспектива.
Тандем тренеров Аршавин - Кержаков? Всё может быть, почему нет. Тем более Кержаков пошёл в "Томь", а там вообще команда убитая, игроков не хватает. Но он хочет тренировать, молодец, начал со дна ФНЛ. И у Аршавина есть тренерские задатки. Сейчас Андрей работает заместителем спортивного директора клуба и начальником департамента подготовки молодёжи. Результаты видны. После его прихода в академии всё стало строже. Он такой парень, что халтуру не пропускает. Дай бог, чтобы так и произошло. Может быть, мы увидим этот дуэт", - сказал Орлов.
Напомним, что "сине-бело-голубые" провалились в Лиге Чемпионов, набрав 1 очко в 5 турах группового этапа. Команда досрочно заняла последнее место в квартете и лишилась шансов на евровесну.
Не пропустите: Семак прокомментировал возможное увольнение из "Зенита". | http://soccernews.ru
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