Геннадий Орлов назвал игроков "Динамо" костоломами

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу матча 5-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" (1:0).

"Динамовцы - костоломы редкие: восемь желтых карточек в матче с "Зенитом". И били они ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить?

Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я все ждал, когда же разозлится "Зенит" и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. "Динамо" превзошло "Зенит" именно в настрое", - сказал Орлов в эфире "ГСО Live".

"Зенит" по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая "Спартак" на одно очко. "Динамо" вышло на четвертую позицию.

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