Геннадий Орлов назвал лучшего тренера России
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал кого он считает тренером года в России.
"Думаю, что приз лучшему тренеру года стоит отдать Семаку. Он привел команду к чемпионству в двух сезонах подряд. Кто может с ним конкурировать?! Мусаев? Так он ничего не выиграл. Всего лишь прошел дальше в Лиге Европы. Но это не такой статусный турнир, как Лига чемпионов. Если рассматривать с точки зрения титулов, то, естественно, лучший тренер — это Семак", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, в сезоне 2020/2021 Лиги Чемпионов "Зенит" занял последнее место в группе и не вышел в весеннюю стадию еврокубков.
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