Геннадий Орлов назвал лучшего тренера России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал кого он считает тренером года в России.

"Думаю, что приз лучшему тренеру года стоит отдать Семаку. Он привел команду к чемпионству в двух сезонах подряд. Кто может с ним конкурировать?! Мусаев? Так он ничего не выиграл. Всего лишь прошел дальше в Лиге Европы. Но это не такой статусный турнир, как Лига чемпионов. Если рассматривать с точки зрения титулов, то, естественно, лучший тренер — это Семак", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, в сезоне 2020/2021 Лиги Чемпионов "Зенит" занял последнее место в группе и не вышел в весеннюю стадию еврокубков.