Геннадий Орлов обеспокоен пассивностью "Зенита" на трансферном рынке

У журналиста и комментатора Геннадия Орлова возникли вопросы к трансферной кампании питерского "Зенита".

"Сине-бело-голубые" пока купили только центрального защитника Деяна Ловрена.

"Команда уступила "Динамо", не слишком убедительно смотрелась в матчах с "Арсеналом" и "Уралом". Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях. Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артём забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге Чемпионов придётся тяжело. Надо как-то встрепенуться. У тренерского штаба, думаю, есть план, как выйти из нынешней ситуации. Там же всё просчитывается. Ну и, конечно, сказывается потеря Ракицкого. Выпал Дриусси - тоже возникли проблемы.

Питерцам нужно усиливаться, приобретать новичков на две позиции. Нужны центральный защитник и, конечно, хавбек, способный отдавать тонкие передачи. Радует, что Семак подтягивает молодых ребят - Кругового и Мостового. Но они же не могут пока тянуть команду наверх, делать разницу. Зачем экспериментировать в Лиге Чемпионов? Туда надо приходить готовыми! Ситуация перед ЛЧ, конечно, тревожит. Есть надежда, что ребята смогут быстрее восстанавливаться, так как теперь наступил недельный цикл", - сказал Орлов.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на Джесси Лингарда. | http://soccernews.ru