Геннадий Орлов объяснил, почему "Шахтер" играет лучше "Зенита" в Лиге Чемпионов
Известный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов объяснил, почему результаты петербургского клуба в Лиге Чемпионов хуже, чем у донецкого "Шахтера".
"Украинские футболисты сильнее. Я сам выходец из украинского футбола и хочу сказать, что в советские времена украинцы всегда задавали тон. У Украины сейчас показатели лучше. Имею в виду и "Шахтер", и "Динамо", в которое пришел Луческу. Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. И в Европе ребята играют. И сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды", - приводит слова Орлова "Эхо Москвы в Петербурге".
Напомним, что "Зенит" занял последнее место в своей группе, набрав одно очко. "Шахтер", набрав восемь очков, финишировал на третьей позиции и пробился в плей-офф Лиги Европы.
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