Геннадий Орлов оценил два пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"

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Геннадий Орлов оценил два пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о двух пенальти, назначенных в ворота "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).

"Надо сказать, что первый пенальти в ворота "Спартака" был, но второго точно не было. Судья придумал просто.

Даже непонятно, чем он мотивировал. Все мое футбольное образование говорит о том, что это вопреки всяким футбольным законам.

Слова Федуна о снятия "Спартака" с чемпионата? Даже говорить не хочется. Что тут обсуждать?", - сказал Орлов.

Напомним, что матч обслуживала судейская бригада Василия Казарцева. После игры рефери отстранили от работы и заставили пройти проверку на полиграфе.

Не пропустите: "Фратрия" опубликовала заявление в связи со скандальным судейством в матче "Спартак" - "Сочи". | http://soccernews.ru
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