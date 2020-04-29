Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в "Наполи"

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Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в "Наполи"
Журналист и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну не стоит переходить в неаполитанский "Наполи".

"Я бы не советовал Азмуну ехать в "Наполи", там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис – очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганая атмосфера, уходы игроков", – сказал Орлов в эфире радио "Зенит".

Ранее сообщалось, что российский клуб оценивает форварда в 40 миллионов евро. Интерес к иранцу проявляют "Севилья" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Азмун в летнее трансферное окно может перейти в АПЛ. | http://soccernews.ru
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