Геннадий Орлов посоветовал "Спартаку" уволить Тедеско

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому "Спартаку" не имеет смысла продолжать сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско.

Накануне немецкий специалист объявил о решении не продлевать с "красно-белыми" контракт, истекающий по окончании нынешнего сезона.

"Если руководство "Спартака" немного соображает, то они должны сейчас назначить нового главного тренера, за две недели до Нового года. И чтобы новый тренер уже был в команде. Если Тедеско в мае уходит, как он будет работать?" - сказал Орлов.

"Спартак" в среду проиграл "Зениту" со счётом 1:3, упустив шанс уйти лидером на зимний перерыв.

Не пропустите: Семак прокомментировал отказ Тедеско продлевать контракт со "Спартаком". | http://soccernews.ru