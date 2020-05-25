Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье Погребняка
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новости о том, что форвард "Урала" и сборной России Павел Погребняк и его семья заразились коронавиурсом.
Напомним, 22 мая стало известно, что футболист, его дети и супруга заразились Covid-19. Недавно в жена футболист рассказала, что Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией.
"Хочется пожелать Павлу Погребняку и его семье скорейшего выздоровления. Он оставил большой след в истории "Зенита". Мы помним его блистательную игру в том победном для "Зенита" розыгрыше Кубка УЕФА (2007/08). Его бомбардирские качества помогли команде Дика Адвоката добиться того исторического результата. Он настоящий бомбардир.
Хочется, чтобы коронавирус поскорее ушел. Пока трудновато, но правильно делают, что постепенно дают народу выходить на улицу. Надо, чтобы человек дышал свежим воздухом, но делать это нужно бережно", - цитирует Орлова Sport24.
По последним данным, в России коронавирусом заражены 353 тысячи человек. Умерло 3 633 тысячи человек.
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|Команда
|М
|О
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
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|14
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