Геннадий Орлов призвал фанатов "Зенита" уважать Дзюбу

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов обратился к болельщикам "Зенита".

Ранее фанаты "сине-бело-голубых" жёстко высказались в адрес нападающего Артёма Дзюбы, обвинив того в наплевательском отношении к репутации клуба на фоне скандала с публикацией интимного видео.

"Дзюбе нужно завоевать уважение в глазах фанатов. Но фанаты есть разные. Я очень хорошо знаю всю нашу петербургскую торсиду. Есть часть зрителей, которые до сих пор не любят Быстрова, Аршавина, не считают Семака тренером и так далее. Но это их личное мнение, они имеют на него право. Дзюба по итогам прошлого сезона тренерами и игроками был признан лучшим футболистом России. Значит, профессиональное сообщество его признаёт, а вы по каким-то своим причинам нет.

Ну и что с того, что Артём начинал в "Спартаке"? Сейчас же он за "Зенит" играет. Это же профессиональное дело. Нормальные люди относятся к Дзюбе положительно. Его вклад в развитие российского футбола и "Зенита" в последние годы очевиден. Поэтому надо сдержаннее на всё это смотреть. Ну, это ультрас, это оголтелые люди. Всегда есть 10-15 процентов оголтелых людей, а есть середина. Надо всё-таки стремиться к середине. Если вам что-то не нравится в Дзюбе, поиронизируйте, но без обидных выкриков. Всё-таки должна быть культура, уважение. Этот парень выходит, зарабатывает болячки на будущее. У него же всё будет болеть - и кости, и мышцы. Профессиональный спорт не бывает без последствий. Поэтому хотя бы за это уважайте его", - сказал Орлов.

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