Геннадий Орлов прокомментировал невызов Ракицкого в сборную Украины

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Геннадий Орлов прокомментировал невызов Ракицкого в сборную Украины

Комментатор Геннадий Орлов высказался о решении тренерского штаба сборной Украины не вызывать игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого в национальную команду.

"Сразу после появления на поле Жиркова это (наличие Ракицкого) подняло культуру игры "Зенита". Процент точных передач явно повысился, также это добавило атакующей мощи команде. Ракицкий сделал восемь точных длинных передач за матч. "Зенит" уже атакует и бьет больше.

Не вызов Ракицкого в сборную Украины? Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия, поэтому это их личное дело. Главное, что "Зенит" не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают. Так он травму не получит", - сказал Орлов.

Напомним, украинец стал игроком "Зенита" в январе 2019 года, перейдя из "Шахтера".

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