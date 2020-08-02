Геннадий Орлов прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"

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Геннадий Орлов прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о трансфере нападающего Александра Кокорина в московский "Спартак".

"Газизов открыто сказал, что "Спартак" будет стараться бросить перчатку "Зениту". Поэтому переход Кокорина в "Спартак" - это перчатка от "Спартака" Санкт-Петербургу. Вообще, "Спартак" – это всегда перчатка для "Зенита", это было так постоянно.

"Зенит" также атаковал "Спартак", когда начинал свою чемпионскую деятельность в последние годы, когда вертикаль успехов выстраивалась, когда случился подъем "Зенита" за последние 10 лет. Это нормально, так и должно быть в спорте.

Такая же история у мадридского "Реала" с каталонской "Барселоной", сейчас "Атлетико" за последние 10 лет кидает перчатку им, это спорт, в спорте это нормально.

Но пока рано "Спартак" записывать в претенденты на чемпионство. В футбол играют 11 человек, одним Кокориным ничего не решишь, надо поставить игру, у "Спартака" много проблем", - передает слова Орлова Sport24.

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