Геннадий Орлов прокомментировал слова Заремы Салиховой о новом тренере "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о высказываниях Заремы Салиховой по поводу тренера Руя Витории.
"Нужно признать, что в современном мире все больше ценится эпатаж. Вы посмотрите, как многие публичные люди постоянно пытаются сказать что-то яркое, чтобы привлечь к себе внимание. Такое время. Любой вброс сейчас, как говорится, в тренде.
Я, кстати, на стороне Заремы. Почему? Тедеско – это, прежде всего, энергетика, это вечная батарейка. Он всех вовлекал в процесс игры «Спартака». При нем было интересно наблюдать за красно-белыми. Ну и второе место — все-таки определенный успех.
Сейчас зовут Руя Виторию. Приходит этакий вальяжный академик, профессор... Абсолютная противоположность Тедеско. Привыкнет ли к нему команда, которая существовала в абсолютно другом режиме? Этому португальцу придется серьезно потрудиться. Его же постоянно будут сравнивать с Тедеско.
А Зарема молодец, не боится отстаивать свои принципы. Почему нет? Понятно, что все определяет результат, но пока мы видим потрясающую пиар-историю! Все опять обсуждают "Спартак". Корректны ли такие высказывания госпожи Салиховой? Я не увидел, что она перешла какую-то грань. Мораль выдержана.
Мне тоже непонятно, почему после импульсивного Тедеско зовут спокойного такого специалиста. Смущает, что он в последнее время работал в Саудовской Аравии. Там совсем другой менталитет, другая энергетика... Сможет ли Витория эмоционально воздействовать на своих новых подопечных?" – сказал Орлов.
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