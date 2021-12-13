Геннадий Орлов прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для "Зенита"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о жеребьевке Лиги Европы для петербургского "Зенита", который встретится с испанским "Бетисом".
"Нормальная жеребьевка – не страшно. "Бетис" – вторая команда в Севилье. Конечно, "Севилья" более именитая, но в нынешнем сезоне "Бетис" хорошо играет.
Шансы на проход 50 на 50. Тем более у "Зенита" первый матч дома под крышей.
Сейчас в команде есть бразильцы, особенно Клаудиньо. Для них "Бетис"… Нам есть чем брать.
На сегодняшний день появилось качество – "Динамо" почувствовало это на себе. Они ж в первом тайме вообще ничего не могли сделать. Когда ушли два бразильца, то, естественно, центр поля "Зенит" потерял.
У команды есть явное усиление: Клаудиньо невольно подтянул всех бразильцев, рядом с ним они выглядят прилично", – сказал Орлов.
Отметим, что после 17 туров Ла Лиги "Бетис" занимает третье место.
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Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов (результаты отменены)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14