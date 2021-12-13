Геннадий Орлов прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для "Зенита"

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Геннадий Орлов прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для "Зенита"Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о жеребьевке Лиги Европы для петербургского "Зенита", который встретится с испанским "Бетисом".

"Нормальная жеребьевка – не страшно. "Бетис" – вторая команда в Севилье. Конечно, "Севилья" более именитая, но в нынешнем сезоне "Бетис" хорошо играет.

Шансы на проход 50 на 50. Тем более у "Зенита" первый матч дома под крышей.

Сейчас в команде есть бразильцы, особенно Клаудиньо. Для них "Бетис"… Нам есть чем брать.

На сегодняшний день появилось качество – "Динамо" почувствовало это на себе. Они ж в первом тайме вообще ничего не могли сделать. Когда ушли два бразильца, то, естественно, центр поля "Зенит" потерял.

У команды есть явное усиление: Клаудиньо невольно подтянул всех бразильцев, рядом с ним они выглядят прилично", – сказал Орлов.

Отметим, что после 17 туров Ла Лиги "Бетис" занимает третье место.

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