Геннадий Орлов раскритиковал Дзюбу
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Знамениты комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями об игровой форме нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и форварда московского "Спартака" Александра Соболева.
– Главная новость – Артем Дзюба вне состава сборной России.
– Ну он же не в форме. Зачем его звать? Сейчас Дзюба никакой.
Думаю, Карпин еще предоставит ему шанс, но для этого Артему надо пробиться в состав "Зенита". Все очевидно. Раз он в таком состоянии, как он будет выступать за национальную команду?
– Но первый матч у нас с хорватами. Может быть, стоило все-таки включить опытного Дзюбу?
– Повторяю: он не в форме. Какой смысл его брать? Да ему самому будет стыдно... Правильная пауза.
Начнет играть в основе "Зенита", забивать – получит вызов. Но мне кажется, ему будет очень сложно в этом сезоне.
– Почему?
– Все это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлет, а потом болезненное падение...
Ну вы же видите, что сейчас пишут про Дзюбу болельщики. Я, правда, за него заступился.
– Каким образом?
– Привел в пример Джеко, которого в 35 лет позвали в "Интер". Значит, все зависит от характера Дзюбы. Найдет ли он в себе мотивацию? Вопрос.
Сейчас ведь еще и бразилец добавится – Клаудиньо. Мне, кстати, говорили, что его предлагали "Динамо", но москвичам он не подошел. А против "Локомотива" "Зенит" хорошо играл и без Дзюбы. Азмун прекрасно выглядел!
– Что происходит с Соболевым?
– Он деградирует, остановился в росте. Тут тоже все логично, если говорить о составе сборной. Сейчас он совсем другой!
Соболев и сам это понимает. То же самое могу сказать и про Шапи из "Краснодара". Куда все пропало? Не развиваются эти ребята, не прибавляют что-то, – сказал Орлов.
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