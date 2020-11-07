Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита"

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" плохо поработал на трансферном рынке в летне-осенний период.

Состав "сине-бело-голубых" пополнили защитники Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков, а также хавбек Вендел.

"Проблема - отсутствие разыгрывающего полузащитника. В матче с "Лацио" функции плеймекера на себя неожиданно взял Барриос. Но он этого не умеет! Колумбиец великолепно отбирает мячи, однако не может отдать острый пас в чужую штрафную! Таким разносторонним футболистом был Пирло, который и отбирал, и отдавал. Это уже вопрос к руководству "Зенита": в команде обязательно должен быть кто-то, кто способен вести игру.

Оздоев не может выполнять такую работу. Вендел? Мы до сих пор не знаем, что это за футболист. Загадка - как капитан Немо, с такой же, кстати, бородкой. Бразилец выходит на футбольное поле и не понимает, что, где, как. Но на него же рассчитывали! Скажу больше - клубу должно быть очень неудобно перед Семаком, которому перед Лигой Чемпионов ничем не помогли.

Сергей Богданович культурный, интеллигентный человек, поэтому стесняется вслух говорить о кадровых проблемах. Но взгляните на состав "Зенита": усиления нет, а деньги потрачены. Пусть нам хоть что-то объяснит господин Рибальта (спортивный директор клуба - примечание Soccernews). Не выстроена игра в полузащите - вот главная проблема нынешнего "Зенита", - сказал Орлов.

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