Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита"
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" плохо поработал на трансферном рынке в летне-осенний период.
Состав "сине-бело-голубых" пополнили защитники Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков, а также хавбек Вендел.
"Проблема - отсутствие разыгрывающего полузащитника. В матче с "Лацио" функции плеймекера на себя неожиданно взял Барриос. Но он этого не умеет! Колумбиец великолепно отбирает мячи, однако не может отдать острый пас в чужую штрафную! Таким разносторонним футболистом был Пирло, который и отбирал, и отдавал. Это уже вопрос к руководству "Зенита": в команде обязательно должен быть кто-то, кто способен вести игру.
Оздоев не может выполнять такую работу. Вендел? Мы до сих пор не знаем, что это за футболист. Загадка - как капитан Немо, с такой же, кстати, бородкой. Бразилец выходит на футбольное поле и не понимает, что, где, как. Но на него же рассчитывали! Скажу больше - клубу должно быть очень неудобно перед Семаком, которому перед Лигой Чемпионов ничем не помогли.
Сергей Богданович культурный, интеллигентный человек, поэтому стесняется вслух говорить о кадровых проблемах. Но взгляните на состав "Зенита": усиления нет, а деньги потрачены. Пусть нам хоть что-то объяснит господин Рибальта (спортивный директор клуба - примечание Soccernews). Не выстроена игра в полузащите - вот главная проблема нынешнего "Зенита", - сказал Орлов.
Не пропустите: "Зенит" сохраняет интерес к хавбеку "Атлетико" Эррере. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Спартак" потерял очки в матче с "Уралом"
-
Геннадий Орлов: "Краснодар" играет как зайчики"
-
"Ювентус" может усилиться бывшей трансферной целью "Зенита"
-
Тренер "Тамбова" госпитализирован с подозрением на пневмонию
-
В киевском "Динамо" выявлен новый случай заболевания коронавирусом
-
Видаль: "Нельзя сравнивать Месси и Роналду"
-
Билич близок к увольнению из "Вест Бромвича"
-
Пять клубов готовы побороться за полузащитника "Интера" Бареллу
-
1
Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита"
-
"Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов
-
У Каземиро и Азара обнаружили коронавирус
-
ЦСКА летом пытался переманить воспитанника "Краснодара"
-
Капелло назвал главную причину неудач российских команд в еврокубках
-
Рамос дважды оскорбил Хакими во время матча "Реал" - "Интер"
-
"Зенит" сохраняет интерес к хавбеку "Атлетико" Эррере
-
Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков "Челси"
-
Клопп против Гвардиолы, немецкая Классика и решающий матч Сульшера во главе МЮ: ТОП-7 матчей грядущих выходных
-
"Марсель" стал автором уникального достижения в Лиге 1
-
Пике может помочь "Барселоне" с реконструкцией "Камп Ноу"
-
1
Депутат Милонов предложил свой рецепт борьбы с неудачами российских клубов в еврокубках