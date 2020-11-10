Геннадий Орлов раскритиковал вызов Бакаева в сборную России

Известный комментатор Геннадий Орлов остался недоволен решением тренерского штаба сборной России вызвать на ноябрьские матчи полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева.

"Раз Сутормин выходит на замену и забивает голы, значит, он полезен. Сульшер часто начинал матчи на скамейке запасных в "Манчестер Юнайтед" и забивал. Такое амплуа тоже может быть. Посмотрите, сколько бегает Дриусси, а голов у него меньше. А возьмём Бакаева, которого в сборную вызвали по непонятной причине. За что его опять вызвали? Сосчитайте, сколько он забил мячей, сравните с Суторминым. Думаю, Сутормин ему не проигрывает", - считает Орлов.

Статистика Бакаева в этом сезоне - 15 игр, 1 забитый мяч и 3 ассиста, Сутормина - 13 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.

В ноябре сборная России сыграет с Молдовой, Турцией и Сербией.

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