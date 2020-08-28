Геннадий Орлов рассказал, что думает о Дзагоеве

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Геннадий Орлов рассказал, что думает о Дзагоеве

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о хавбека ЦСКА Алане Дзагоеве.

"Слышал это (кричалку про "Зенит") от Дзагоева. Этим он и вошел в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось.

Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вел себя, дерзил. В общем, не состоялся", - заявил Орлов.

Напомним, весной 2013 года, когда "армейцы" стали чемпионами России, футболист, раздавая автографы фанатам, поучаствовал в скандировании оскорбительной кричалки по отношению к "Зениту".

30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Всего за московский клуб он провел 356 матчей во всех турнирах, забил 75 голов и отдал 88 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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