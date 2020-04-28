Геннадий Орлов рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в США

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что россияне меньше заражаются коронавирусом, чем американцы, благодаря прививке от туберкулеза.

"Мы несем не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, — от туберкулеза. Видимо, она нас оберегает", — заявил Орлов в эфире радио "Зенит".

На данный момент в России официально зафиксировано 93 558 случаев заболевания китайским коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, в России скончались 867 человек. Выздоровели около 8500 тысяч.

Не пропустите: Россия вышла на 8-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом. | http://soccernews.ru