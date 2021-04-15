Геннадий Орлов считает, что Ларссон летом покинет "Спартак"
Фото: Твиттер @premierliga
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался касательно игры форварда "Спартака" Джордана Ларссона.
"Ларссон — это игрок, который показывает скорость. Вспомните, как он бежит на длинных дистанциях. Но его летом наверняка заберут из "Спартака", он уедет куда-нибудь в Европу. На него есть спрос, и "Спартак" может заработать на его трансфере. Но они сами решат, это уже вопрос клуба.
Мне кажется, что его надо отдавать, но только сейчас. Потом уже клуб не заработает. Все-таки нужно как-то возвращать вложенные в клуб деньги. Ларссон уже принес большую пользу "Спартаку". Он молодец, хорошо играет.
Джордан умеет забивать — наверное, отец поработал. У него много всяких приемчиков, подрезок. Он действует не прямолинейно, а играет с хитринкой", — заявил Орлов в эфире "Радио Зенит".
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