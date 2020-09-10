Геннадий Орлов считает Влашича не выдающимся игроком

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Геннадий Орлов считает Влашича не выдающимся игроком

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что "Зенит" интересуется хавбеком ЦСКА и сборной Хорватии Николой Влашичем.

"Гендиректор "Зенита" уже сказал, что вопрос о приобретении Влашича не стоял на повестке. Никола хочет в Европу. Это игрок сборной Хорватии, причём один из ведущих, молодой. Ну что он в "Зенит" пойдёт? Вот Малкома взяли в "Зенит" - это я понимаю. За него заплатили большие деньги. А что Влашич? Мы его видим в России - хороший игрок, но не выдающийся. Если "Зениту" брать легионера за большие деньги, то это должен быть выдающийся футболист", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал Влашичу зарплату в 4,5 миллиона евро в год. Однако гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг эту информацию.

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