Геннадий Орлов: Советую Кокорину вернуться в "Сочи". В "Спартаке" нет Нобоа"

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Геннадий Орлов: Советую Кокорину вернуться в "Сочи". В "Спартаке" нет Нобоа"Известный телекомментатор Геннадий Орлов сделал предположение, что нападающему "Спартака" Александру Кокорину будет лучше вернуться в "Сочи".

"Если Кокорин хочет вернуться в сборную России, ему надо идти в "Сочи". Там же есть Нобоа, который бы своими тонкими передачами постоянно снабжал Александра. В "Спартаке" нет такого диспетчера. — говорит Олов

"Фиорентина" тоже интересный вариант. Но так ли его ждут в Италии? Пока я не видел, чтобы главный тренер "Фиорентины" в сказал, что ему нужен Кокорин. Но все зависит от самого игрока. Если решится — то действительно серьезный вызов для него. У него же пограничный возраст.

Если Кокорин действительно нацелился на Италию, то ему там придется непросто. Там своих игроков тоже хватает, к легионерам они отнесутся настороженно", — сказал Орлов в интервью "СЭ".

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