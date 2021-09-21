Геннадий Орлов сравнил Дзюбу с Лукаку

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно того, что форвард "Зенита" Артем Дзюба принял решение ответить отказом на приглашение в сборную России на октябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022.

"Артем объявил, что он не готов пока играть за сборную и пропустит октябрьские матчи. Что же, это его право. Дай бог, чтобы Дзюба был здоров.

Он ведь еще способен прибавить. Пока еще во фланги не бегает, а он это может. Для него образец – Лукаку.

Вот к такой игре в идеале ему нужно стремиться. Артем тоже фактурный, но при этом техничен. Как здорово обыгрывается с бразильцами, в касание!

Считаю, что это точно не месть Дзюбы Карпину. Просто человек чувствует, что он пока еще недобрал. Поступил честно. Как, кстати, и Марио Фернандес. Так что ничего я тут такого не вижу.

Обида на Карпина? Зачем гадать? Он только один может об этом рассказать. Но если человек понимает, что не сможет выложиться на 100 процентов! Значит, реально оценивает свое состояние", – сказал Орлов.

Также не пропустите: Левандовски вручили "Золотую бутсу" за прошлый сезон. | http://soccernews.ru