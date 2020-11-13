Геннадий Орлов увидел в публикации интимного видео Дзюбы "краснодарский след"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что болельщики "Краснодара" могут быть причастны к появлению в интернете видеоролика, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается мастурбацией.

"Реакция на видео Дзюбы - продукт комсомольских и партийных собраний. Это ещё осталось в головах у наших людей. Они всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах. Дзюба - профессионал, и он должен играть в футбол. Не знаю, как будет в товарищеском матче с Молдовой, а вот в следующей встрече Артёма может не хватить. И после этого пусть люди сами расценят поведение тренера сборной России.

Во главе должен стоять профессионализм. Если человек нарушил закон, он должен нести ответственность. Но закон-то не нарушен никакой. Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос - почему он попал в сеть накануне матча с "Краснодаром"? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это делают болельщики, чтобы кому-то навредить. А Дзюба есть Дзюба, для меня он просто футболист. Поначалу в матче с "Краснодаром" Дзюба был очень поникший. На него повлияло, что его очень неприятно встретил "Вираж". Из-за этого в первом тайме Артём не играл. Когда ему доверили бить пенальти, он не был уверенным в себе.

Дзюба - типичный русский мужик. Когда русского мужика загонят в угол, он идёт сражаться. Артёму нужен вызов, он не может находиться в простом состоянии. Может, и очень хорошо, что это всё произошло, чтобы его взбодрить, взбесить. В таком состоянии он становится на поле номером один. Дзюба во втором тайме зажёг партнёров. У него не было капитанской повязки, но он был лидером, вождём", - сказал Орлов.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 3:1, а Дзюба записал в свой актив победный гол.

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