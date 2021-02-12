Геннадий Орлов: "В 1994 году Собчак спас "Зенит""

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Геннадий Орлов: "В 1994 году Собчак спас "Зенит""Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в 1994 году "Зенит" мог прекратить существование.

"В 1994 году Анатолий Собчак взял шефство над "Зенитом", дал 4 миллиарда рублей. Это мало кто знает, но Анатолий Александрович спас "Зенит". Он сказал: "Пригласите Павла Садырина", – сообщил Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, Собчак был мэром Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. 

Павел Садырин возглавлял "Зенит" в 1983-1987, 1995-1996 годах. Именно под руководством этого специалиста "сине-бело-голубые" впервые стали Чемпионом страны (1984 год).

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