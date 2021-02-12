Геннадий Орлов: "В 1994 году Собчак спас "Зенит""

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в 1994 году "Зенит" мог прекратить существование.

"В 1994 году Анатолий Собчак взял шефство над "Зенитом", дал 4 миллиарда рублей. Это мало кто знает, но Анатолий Александрович спас "Зенит". Он сказал: "Пригласите Павла Садырина", – сообщил Орлов в эфире "Радио Зенит".