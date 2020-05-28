Геннадий Орлов высказался о перспективах игрока "Зенита" Азмуна
Известны комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу информации о том, что "Наполи" готов купить форварда "Зенита" Сердара Азмуна за 25 миллионов евро.
Кроме того, Орлов оценил перспективы игрока сине-бело-голубых Далера Кузяева.
"Я думаю, Азмун близок к тому, чтобы уйти. Если "Зенит" получит за него хорошие деньги, это будет хорошая история. Как раз это место для Кокорина, как вы понимаете.
Если бы миллионов 25 за него дали, это будет счастье. Сегодня это уже большие деньги. Цены опустились.
Что касается Кузяева, то он, думаю, останется в "Зените". Он нужен команде, он молодой игрок. В заявке должно быть 25 игроков. Он играл за сборную России, он все умеет и все знает. От него отказываться не надо. Он будет конкурировать за место в основе", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 26 голов и сделал 10 ассистов. Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20