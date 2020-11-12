Геннадий Орлов высказался о выступлении "Спартака" в текущем сезоне РПЛ

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо-Москвы Петербург" высказался о выступлении "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.



"Тедеско не блещет в "Спартаке"? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмые. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты", - сказал Орлов.



После 14 туров РПЛ "Спартак" с 28 баллами занимает 3 место в турнирной таблице.

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