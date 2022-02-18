Геннадий Орлов ярко подвёл итоги матча "Зенит" - "Бетис"
Фото твиттер "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарии по итогам первого стыкового матча плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом".
"Вполне могли сыграть и вничью. Моменты-то были. Но надо начинать не с этого. Сразу получили 0:2. Ничего не могли сделать против прессинга гостей. Надо уметь выходить из обороны. Стало понятно, что несколько игроков полностью не прошли сборы: Ракицкий, Чистяков, Караваев и Клаудиньо. Пара центральных защитников, конечно, не убедила.
Ракицкий в эпизоде с первым пропущенным голом даже подпрыгнуть не смог... Увы, но он тяжеловат. Ну и штрафной этот заработал... Сыграл очень опрометчиво. Летел двумя ногами вперед! А если бы нанес травму? Могли и удалить. Давит ли на него ситуация с новым контрактом? Ну зачем сейчас про это? Физически Ярослав не готов. Это приходится признать.
Его же спокойно перепрыгнули, когда испанцы открывали счет. Вот этот факт налицо. Да и скорости ему уже не хватает. Такова его готовность. Шансов пройти дальше, конечно, мало. Их и изначально было немного. Но хотя бы играли на равных с испанским клубом. А во втором тайме и вовсе превзошли "Бетис". Вид у Пеллегрини был довольно озабоченный. Понятно, что соперник сильный. В гостях будет еще сложнее. Но что поделать? Надо самим играть!" - сказал Орлов.
Напомним, что "Зенит" дома уступил "Бетису" со счётом 2:3. Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.
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