Геннадий Орлов ярко высказался об Аршавине

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу новостей о том, что бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин станет заместителем спортивного директора клуба.

Ранее сообщалось, что нынешний директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта предложил экс-футболиста на этот пост.

"Взгляды Аршавина отличаются от многих бывших футболистов. Аршавина всегда интересно слушать, у него нестандартный подход. Могу сказать, что эта отрасль подходит ему очень. У Аршавина есть имя, которое знают в Европе, ему будет легко со всеми.

Аршавин - патриот и легенда Санкт-Петербурга, он будет хорошим помощником для "Зенита". Он может создать хорошую комбинацию в клубе. Аршавин прекрасно мыслит и всегда был придумщиков, он хорошо видит футбол и отлично понимает футболистов", - цитирует Орлов Sport24.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" допустил сокращение финансирования клуба со стороны "Газпрома". | http://soccernews.ru