Геннадию Орлову не нравятся фото жен футболистов в купальниках

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Геннадию Орлову не нравятся фото жен футболистов в купальникахИзвестный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об излишней публичности российских футболистов.

"Наши постоянно показывают фотографии с зарубежных курортов, дорогущие машины. Негативно к этому отношусь. На лицо плохое воспитание, инфантилизм. Они просто не понимают к чему приводят их поступки.

Отдельно хочется отметить фотографии в купальниках жен футболистов. Они что, хотят нового мужа найти, что ли? Зачем себя так рекламируют?

Все в этом году ринулись на Мальдивы. А это же реакклиматизация, перелеты. Подумали, что нужно после такого отдыха восстанавливаться на первом сборе.

Есть же специальные санатории, думайте о здоровье, о мышцах", – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

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