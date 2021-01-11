Геннадию Орлову не нравятся фото жен футболистов в купальниках

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об излишней публичности российских футболистов.

"Наши постоянно показывают фотографии с зарубежных курортов, дорогущие машины. Негативно к этому отношусь. На лицо плохое воспитание, инфантилизм. Они просто не понимают к чему приводят их поступки.

Отдельно хочется отметить фотографии в купальниках жен футболистов. Они что, хотят нового мужа найти, что ли? Зачем себя так рекламируют?

Все в этом году ринулись на Мальдивы. А это же реакклиматизация, перелеты. Подумали, что нужно после такого отдыха восстанавливаться на первом сборе.