Генпрокуратура расследует дело о крупном хищении средств при подготовке к ЧМ-2018
И.о. директору ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" Амиру Кушхову и инженеру Сергею Трибунскому выдвинуто обвинение в краже бюджетных денег.
Оба фигуранта проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они вместе с преступным сообществом ООО "Группа "Сумма", создателями которого являются братья Магомедовы, украли 752 миллиона рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калиниграде.
Дело Кушхова и Трибунского будет рассмотрено в Центральном районном суде Калининграда.
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